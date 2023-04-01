عقب هتاف الجماهير في كامب نو.. أجويرو يؤكد رغبة ميسي بالعودة إلى برشلونة

أجويرو يعلق على أنباء عودة ميسي إلى برشلونة

تحدث سيرجيو أجويرو، نجم برشلونة السابق والمعتزل مؤخرًا عن أخبار عودة صديقه ليونيل ميسي إلى صفوف الكامب نو.

وكان رافا يوستي، نائب الرئيس الرياضي في برشلونة قد أكد اهتمام النادي الإسباني بالفعل بعودة ميسي قائلًا: "القصص الجميلة للحياة يجب أن تنتهي بشكل جيد".

وقال أجويرو، أن حفلة بطولة دوري الملوك الأخيرة هي أحد الأسباب المحتملة لبدء شائعات عودة ميسي، حيث هتف الجماهير في مباراة نصف نهائي دوري الملوك في ملعب الكامب نو لميسي وطلبوا بعودته مجددًا.

وأكد أجويرو في لقائه مع إيباي يانوس على الهواء مباشرة على "تويتش" رغبته في عودة ميسي لصفوف فريق برشلونة والاعتزال معهم.

وقال النجم الأرجنتيني مازحًا:"سيكون ذلك بسبب ما تم تجميعه في ذلك اليوم مع جيرارد في دوري الملوك".

وسأل المذيع أجويرو عما إذا كان يعتقد أن حب الكامب نو قد وصل إلى ميسي قائلًا: "نعم بالتأكيد"

وحتى الآن وبغض النظر عن الشائعات وإرادة مشجعي برشلونة لا يزال ميسي لاعبًا في باريس سان جيرمان، وينتهي عقد الأرجنتيني في 30 يونيو القادم وفي حالة عدم التجديد يمكنه المغادرة مجانًا في الصيف.

ويعتبر بطولة دوري الملوك هي بطولة مصغرة يقوم بتنظيمها جيرارد بيكيه لاعب برشلونة المعتزل مع صديقه إيباي يانوس، حيث يتكون الفريق بها من 7 لاعبين أساسيين و3 بدلاء، وبها 12 فريقًا يلعب كل منهم 11 مواجهة.