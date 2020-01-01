دوري أبطال أوروبا

عقب فضيحة بايرن ميونخ.. إنييستا يشد من أزر برشلونة

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Neymar Andres Iniesta Barcelona 2015-16
Getty Images
إنييستا يمارس دوره القيادي في برشلونة حتى وإن كان على بعد آلاف الكيلومترات

تدخل أندريس إنييستا متوسط ميدان فيسيل كوبي الياباني وأسطورة نادي برشلونة لكي يقف بجوار ناديه الذي حقق معه كل شيء ممكن.

وكان برشلونة قد عاش أيامًا صعبة في أعقاب الخسارة أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونتيجة لتلك الفوضى التي يعيشها برشلونة، ظهرت قيمة أندريس إنييستا كأحد رموز النادي بعدما حاول مساعدة الفريق على بعد آلاف الكيلومترات.

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    ورغم تواجده في اليابان، إلا أن الرسام قد استغل حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لكي يكسر هذه الحواجز والأبعاد.

    وكتب إنييستا رسالة عبر تويتر مفادها أنه يجب أن يتكاتف الجميع لكي يعود برشلونة إلى سابق عهده للمنافسة على كل شيء كما اعتاد.

    وكان إنييستا قد زار برشلونة قبل إقالة فالفيردي وتعيين كيكي سيتيين خلفًا له من أجل دعم زملائه السابقين ومدرب الفريق السابق أمام الموجة التي واجهها وحده.

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    يذكر أن أندريس إنييستا قد أنهى مسيرته في برشلونة بنهاية موسم 2018، قبل أن يرحل إلى فيسيل كوبي الياباني ويبدأ هناك تجربة جديدة.

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