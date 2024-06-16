عقب ثورة البلاد ضده .. رونالدينيو يوضح حقيقة توقفه عن تشجيع البرازيل

تصريحات فُهمت بشكل غير صحيح؟

خرج الأسطورة البرازيلية رونالدينيو ليوضح حقيقة تصريحاته بخصوص توقفه عن تشجيع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا المقبلة.

وانتشر مقطع فيديو لحوار للنجم السابق لبرشلونة مع قناة شهيرة برازيلية على يوتيوب أوضح فيها أن أسلوب لعب السامبا يجعله يقرر التوقف عن مشاهدة الفريق، ما أثار عاصفة من الانتقادات ضده من قبل حتى لاعب المنتخب رافينيا.

ونشر رونالدينيو على حسابه بإنستجرام عبر خاصية "القصص" مقطعاً من المقابلة ومرفق معه عدة تعليقات من الجماهير تقوم بسبه والتهجم عليه بسبب ما قاله بخصوص المنتخب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وترجمت "جلوبو" المقطع وأوضحت أن رونالدينيو فسر الكلمات بأنه كانت ضمن حملة إعلامية ترويجية وليس أكثر.

وقال رونالدينيو بالمقطع: "تلك أمور تحدث على الإنترنت ولكن بالطبع سأشجع المنتخب، طالبت الجميع بردة فعل، البرازيل بحاجة للمساندة والآن الوقت الصحيح لفعل ذلك قبل كوبا أمريكا".