عقب تدريبه ليستر سيتي.. سرقة منزل بريندان رودجرز في اسكتلندا

سرقة منزل مدرب سيلتيك وليفربول السابق ومدرب ليستر سيتي الحالي بريندان رودجرز

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكدت الشرطة الأسكتلندية تعرض منزل المدرب الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز للسرقة من قبل مجهولين، وذلك صباح اليوم الأربعاء.

وكان بريندان رودجرز قد استقال من منصبه كمدرب لسيلتيك الأسكتلندي، وتولى تدريب ليستر سيتي الإنجليزي بداية من الأسبوع الماضي.

وحسب بلاغ الشرطة، فإن عملية السطو على منزل رودجرز قد بدأت في حوالي الساعة السابعة إلا عشر دقائق، وذلك للمنزل الواقع في بريزدان الراقية.

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وتعرض المنزل لسرقة العديد من الأشياء، دون أن يتعرض أي شخص للأذى، وأكدت الشرطة في ذلك الإطار أن التحقيقات جارية لمعرفة من هم الجناة.

وكانت جماهير سيلتيك قد صبت غضبها الشديد على بريندان رودجرز بسبب تخليه عن قيادة الفريق في هذا الوقت الحساس من الموسم من أجل العودة إلى البريميرليج.

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يذكر أن جماهير سيتليك كانت قد هاجمت مدربها السابق من خلال لافتة رفعت في المباراة الأخيرة للفريق كتب عليها: "”الألقاب لا يفوز بها الأشخاص فرديًا، بل رجال داخل فريق يضعون مصلحة الفريق قبل مصالحهم الشخصية"