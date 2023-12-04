عقبة واحدة .. بوكا جونيورز يُحاول ضم أبرز نجوم دوري روشن

الإدارة الجديدة للبوكا تعمل على الصفقة الكبرى

SHAHID

يستهدف نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني ضم أحد أبرز نجوم دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوي المقرر أن يفتح أبوابه في الأول من يناير القادم.

قناة "تي واي سي" الأرجنتينية أفادت أن الإدارة الحالية في البوكا، والتي ستتولى ملف الانتقالات بجانب المدرب الجديد بعد إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة يوم أمس الثالث من ديسمبر لوجود مخالفات، حددت مجموعة من الأسماء لدعم الفريق على رأسها أرتورو فيدال وإيفر بانيجا نجم الشباب السعودي.

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القناة أوضحت أن هناك اتصالات حدثت بالفعل بين مسؤولي النادي وبانيجا، مشيرة إلى ترحيب اللاعب بالأمر خاصة بعدما ناقش الأمر مع عائلته ولمس لديها الرغبة في العودة إلى الأرجنتين.

مع هذا، مازالت هناك عقبة واحدة للوصول بتلك المفاوضات لنقطة النجاح وهي انفصال اللاعب عن ناديه السعودي الحالي، حيث لا يرغب بوكا جونيورز في تحمل أي تكاليف لضمه بخلاف راتبه، فيما يرتبط اللاعب بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري مع الشباب ويتوجب عليه فسخه خلال يناير للعودة إلى الوطن.

صاحب الـ35 عامًا كان أحد نجوم بوكا المتوجين بكأس ليبرتادوريس عام 2007، وقد خاض تجربة مثيرة في أوروبا قبل التوجه إلى السعودية صيف 2020 وبدء مغامرته الناجحة مع الليوث.

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