عقبة واحدة .. بوكا جونيورز يُحاول ضم أبرز نجوم دوري روشن

يستهدف نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني ضم أحد أبرز نجوم دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوي المقرر أن يفتح أبوابه في الأول من يناير القادم.اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
قناة "تي واي سي" الأرجنتينية أفادت أن الإدارة الحالية في البوكا، والتي ستتولى ملف الانتقالات بجانب المدرب الجديد بعد إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة يوم أمس الثالث من ديسمبر لوجود مخالفات، حددت مجموعة من الأسماء لدعم الفريق على رأسها أرتورو فيدال وإيفر بانيجا نجم الشباب السعودي.
القناة أوضحت أن هناك اتصالات حدثت بالفعل بين مسؤولي النادي وبانيجا، مشيرة إلى ترحيب اللاعب بالأمر خاصة بعدما ناقش الأمر مع عائلته ولمس لديها الرغبة في العودة إلى الأرجنتين.
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مع هذا، مازالت هناك عقبة واحدة للوصول بتلك المفاوضات لنقطة النجاح وهي انفصال اللاعب عن ناديه السعودي الحالي، حيث لا يرغب بوكا جونيورز في تحمل أي تكاليف لضمه بخلاف راتبه، فيما يرتبط اللاعب بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري مع الشباب ويتوجب عليه فسخه خلال يناير للعودة إلى الوطن.
صاحب الـ35 عامًا كان أحد نجوم بوكا المتوجين بكأس ليبرتادوريس عام 2007، وقد خاض تجربة مثيرة في أوروبا قبل التوجه إلى السعودية صيف 2020 وبدء مغامرته الناجحة مع الليوث.