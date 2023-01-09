عقبة جديدة أمام تشيلسي قبل إتمام صفقة جواو فيليكس!

النادي العاصمي في ورطة والأمر في يد اللاعب!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد قد قرر ألا يتمم صفقة إعارة البرتغالي جواو فيليكس إلى صفوف تشيلسي إلا عندما يمدد تعاقده لمدة عام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي الإسباني يريد أن يضمن وجود اللاعب في صفوفه لفترة أطول.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن تشيلسي اتفق مع أتلتيكو مدريد على استعارة اللاعب بالفعل، وتم حسم كافة التفاصيل التي تخص الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن حسم تلك النقطة سيسمح لتشيلسي باستعارة اللاعب، حتى نهاية الموسم الحالي ولمدة ستة أشهر تبدأ في يناير الجاري.

جدير بالذكر أن فيليكس يعاني في صفوف أتلتيكو مدريد من قلة الدقائق وتراجع اعتماد دييجو سيميوني عليه في الفترة الماضية.