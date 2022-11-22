عفوًا ميسي .. هذا زمن سالم الدوسري!

سالم الدوسري كان نجمًا فوق العادة في فوز المنتخب السعودي التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022.

حقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل لحساب المجموعة الثالثة من مونديال قطر، شهدت تقدمًا أرجنتينيًا مبكرًا عن طريق ليونيل ميسي من علامة الجزاء في الدقيقة العاشرة.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدف، بدأ المنتخب السعودي الشوط الثاني بهجوم جنوني أسفر عن هدفين سريعين سجلها صالح الشهري وسالم الدوسري في الدقيقتين 48 و53 من زمن المباراة.

الدوسري تحديدًا كان نجمًا فوق العادة، وقدم أداءً مثاليًا خلال المباراة، وليس فقط بسبب هدفه الاستثنائي في الشباك الأرجنتينية، لكن أيضًا بالنظر إلى الأداء الكلي الذي قدمه هجومًا ودفاعًا خلال أحداث المواجهة.

صحيح أن المنتخب السعودي لم يستحوذ على الكرة بصورة كبيرة، لكن عندما استحوذ على الكرة، كان يعرف تمامًا ما يجب أن يفعله بها، ولعل سالم الدوسري كان هو مصدر التهديد الحقيقي للأخضر، حتى خلال الشوط الأول الذي لم يشهد أي تسديدة سعودية على مرمى إيميليانو مارتينيز.

ماذا قدم سالم الدوسري أمام الأرجنتين؟

لم يُظهر سالم الدوسري أي مركبات نقص ضد الأرجنتين، ونجح في أكثر من مرة في مراوغة الدفاع الأرجنتيني بفضل البراعة الفنية التي يملكها.

سالم لمس الكرة 41 مرة خلال المباراة، وتمكن من تمرير 15 تمريرة صحيحة من أصل 20 محاولة بنسبة دقة 75%.

فيما سجل سالم هدف السعودية الثاني في المباراة، وذلك في محاولته الوحيدة للتسديد على مرمى إيمليانو مارتينيز.

وبالإضافة إلى ذلك، فاز الدوسري بتدخلين أرضيين من أصل 11 محاولة، ودفاعيًا فقد تمكن من تشتيت الكرة مرة، وقام بتدخل صحيح.