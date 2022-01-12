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بولندا vs الأرجنتين

"عفواً كأس العالم .. الأرجنتين الحقيقية كانت تلعب في الاسكندرية"

هيثم محمد
9:11 ص غرينتش+2 1‏/12‏/2022
Lionel Scaloni Argentina Polonia World Cup 30112022
هناك كرة قدم بعيداً عن مونديال قطر

أشعل غزل المحلة المصري وسائل التواصل الاجتماعية بعد أن شبه انتصاره على الاتحاد لحساب الدوري المحلي بانتصار الأرجنتين بكأس العالم.

المنافسات في مصر لم تتوقف، سواء لاستكمال منافسات بطولة الكأس الخاصة بالموسم الماضي، أو للعب لقاءات الدوري المحلي استغلالاً لعدم تواجد منتخب البلاد في المحفل العالمي.

ولُعبت عدة مباريات مساء الأربعاء في الدوري المصري بالتزامن مع لقاءات كأس العالم، وأبرزها كان انتصار غزل المحلة بهدفين نظيفين خارج أرضه على الاتحاد في الاسكندرية.

صفحة غزل المحلة أرادت جلب الانتباه، فاحتفت بفوز ناديها على "فيسبوك" بمنشور انتشر سريعاً كتبت فيه: "عفواً كأس العالم ، فالأرجنتين الحقيقية كانت حاضرة اليوم في استاد الأسكندرية".

ويشير النادي المصري إلى التشابه الكبير في ألوان قميصه الأساسي مع ألوان الأرجنتين التي كانت تلعب في توقيت قريب مع بولندا وفازت بهدفين نظيفين، ولكن ارتدت الزي الاحتياطي.

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