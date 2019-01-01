عطيف يلحق ببعثة الهلال في الإمارات لمواجهة النجم الساحلي

الهلال يواجه النجم الساحلي يوم الخميس في نهائي بطولة زايد للأندية العربية

فيسبوك تويتر بلال محمد

التحق عبد الله عطيف، لاعب الهلال بعثة فريقه في دولة الإمارات، من أجل المشاركة في نهائي كأس بطولة زايد للأندية، يوم الخميس المقبل.

ويلعب الهلال أمام النجم الساحلي التونسي يوم الخميس، في نهائي البطولة على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين.

وعاني عطيف من إصابة أبعدته فترة طويلة عن صفوف الزعيم، قبل أن يخوض رحلة علاج في صربيا، مع زميله في الفريق كارلوس إدواردو الذي عاد إلى الملاعب.

وحجز الهلال مقعده في نهائي البطولة، بعد تغلبه على الأهلي بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

🔂🎙️- عبد الله عطيف يلتحق ببعثة #الهلال في مدينة العين لمواجهة #النجم الساحلي في نهائي #كأس_زايد للأندية الأبطال. pic.twitter.com/M2OBvH8jnv — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 16, 2019

على الجانب الآخر، يلعب النجم الساحلي في النهائي، بعد تخطيه المريخ السوداني بهدف نظيف في مباراتي الذهاب والإياب.