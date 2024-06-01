عطل يمنع سفر جماهير ريال مدريد إلى ويمبلي.. وهكذا عوضهم النادي الملكي

حادث مؤسف أدى إلى اتخاذ ريال مدريد قرارات بشأن المشجعين

صباح اليوم، بقي 270 من مشجعي ريال مدريد على أرضية المطار ولم يتمكنوا من السفر إلى لندن لدعم فريقهم في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسا دورتموند.

ووفقًا لصحيفة "آس" فقد تم إلغاء رحلة هؤلاء المشجعين بسبب عطل ولم تقدم لهم شركة الطيران أي حل آخر ليتمكنوا من السفر إلى لندن.

وقد تم تنظيم رحلة هؤلاء المشجعين من قبل إحدى وكالات السفر، التي ستعوضهم على الأرجح عن مبلغ 1095 يورو الذي دفعوه نظير الرحلة، ومن المؤكد أن هناك تعويضات أخرى سيتحصلون عليها.

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عند سماع أخبار المشجعين الذين لم يتمكنوا من السفر، بذل ريال مدريد كل ما في وسعه لمحاولة نقلهم إلى رحلات أخرى ليلتحقوا بها.

يأتي هذا على الرغم من أن عدد التذاكر الزائد عن الحد لا يسمح بهامش كبير لأشياء مثل تلك وعلى الرغم من أن حادث الرحلة المذكور ليس من مسؤولية ريال مدريد.

النادي الملكي سيعوض المشجعين الذين لا يستطيعون السفر في النهاية بعد تعليق هذه الرحلة بتذكرة لمشاهدة مباراة في مقصورة كبار الشخصيات في سانتياجو برنابيو.