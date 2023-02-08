عض أصابع الندم يا رونالدو .. فقد أضعت الهلال "بوابتك للأمجاد"!

كأن الصداع يرفض أن يفارقه، وترفض المقارنات أن تتركه يكمل مسيرته في هدوء، ظهر له الهلال كي يعكر على كريستيانو رونالدو صفو أول شهر له في السعودية

حزم حقائبه وشد الرحال نحو الجزيرة العربية أملًا في البعد عن الصداع الذي سببته له أوروبا في السنوات الأخيرة، أملًا في أخذ قسط من الراحة من المنافسة الحامية والصراع على الألقاب والمقارنات الثنائية التي لا تنتهي.

لكن في أقل من شهرين، تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لضغط وإن كان أقل حدة مما كان يتعرض له في أوروبا، فإنه يكون أكثر حدة في قرارة نفسه، مقارنةً بالفارق بين المستوى الذي كان ينافس به والذي أصبح ينافس به.

بدأت حكايته مع النصر بالغياب عن هز الشباك في أول مباراتين، بينما سجل في الثالثة، لكن من ضربة جزاء.

وخلال أول شهر له، قاد العالمي لوداع كأس السوبر السعودي بهزيمة أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد، وسط عجز منه.

لكن المشكلة الأساسية ليست هنا، فمن الوارد أن يحدث كل هذا في كرة القدم، إنما تكمن الأزمة في كون الجار يحقق ما عجز عنه العالمي تحت أنظار الدون..

الهلال الفريق الممنوع من التعاقدات فترتي الصيف والشتاء الماضيتين، الذي سقط خمسة من لاعبيه الأساسيين ضحايا للإصابات، الزعيم الذي يعاني بقية لاعبيه من إجهاد بدني، يصل لنهائي كأس العالم للأندية المغرب 2022، لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية كافة.

وبعد أن يمر المونديال ويحاول رونالدو نسيان من حدث به، سيطل عليه الهلال في 20 من فبراير الجاري، منافسًا على بطاقة العبور لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا، البطولة الذي يغيب عنها النصر، لعدم احتلاله مركز متقدم في النسخة الماضية من الدوري السعودي.

النصر بالطبع أحد أقطاب الكرة السعودية، ولا يمكن أن يقلل منه أحد، لكن ربما توقيت انضمام رونالدو له لم يكن هو التوقيت المناسب من الحقبة التاريخية للعالمي.

منع الزعيم من الانتقالات هو ما حول دفة كريستيانو للنصر، لكنها لم تكن خطوة محسوبة جيدًا، كان بإمكانه أن يؤجل إطلاق سهامه تجاه ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى نهاية الموسم، كي يتجه للزعيم ضامنًا المشاركة في البطولة القارية، أو ربما ببحث بسيط من وكيل أعماله كان بإمكانه أن يخبره أن الزعيم مهما مر بأزمات، فلا يمرض، كما مرض كافة منافسيه من حوله، وأنه المتوج بلقبين قاريين في الثلاث سنوات الأخيرة، والمسيطر على المشهد المحلي.

سيبقى رونالدو يعض أصابع الندم مع كل إنجاز يحققه الزعيم، وكلما تذكر أن وجهته كانت للأزرق الذي يسيطر على المشهد في السنوات الأخيرة في المملكة وفي القارة الآسيوية، أضاع الدون بوابته لتحقيق الأمجاد في الوطن العربي وآسيا، لكن يبقى الأمل قائمًا في استعادة النصر أمجاده، ليعود لمنصات التتويج والظهور على الساحة القارية والعالمية من جديد.