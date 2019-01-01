عضو مجلس إدارة الزمالك: فيريرا كان يخاف من السفر إلى إفريقيا

الزمالك يستعد لانطلاق مشواره الإفريقي

تحدث حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن فترة عمله مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للأبيض الأسبق.

وكان أنور يشغل منصب المدير الإداري في جهاز البرتغالي فيريرا الذي توج بالدوري وكأس مصر وقتها وقدم عروضًا أكثر من ممتازة.

جماهير الزمالك تتحسر حتى هذه اللحظة على رحيل فيريرا، وتتمنى عودته مرة أخرى للجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أنور في تصريحات لبرنامج "على الدكة": " من أبرز المواقف التي جمعتني مع البرتغالي فيريرا علي دكة الزمالك، عند السفر إلى أحد البلدان في أفريقيا للعب مجموعة من المباريات هناك".

وأضاف: "كان هو يشعر بالرعب من سفريات أفريقيا، لأنه لم يكن معتادًا على هذه الأجواء كان تخصص السفر إلى أوروبا فقط في تجاربه السابقة، فكانت هذه أول سفرية له علي متن الطيران الإثيوبي، لذا فكان مرتعب للغاية".

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وتابع أنور: "إسماعيل يوسف حاول يطمئنه بطريقة كوميدية وقال له لا تقلق الطيران الإثيوبي ممتاز، هناك 6 طائرات سقطت فقط خلال الفترة الماضية، ولكن سريعًا ما أطمئن من الترتيب الذي رآه في الرحلة".

ويستعد الزمالك لانطلاق مبارياته الإفريقية أمام مازيمبي الكونغولي غدًا السبت، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال إفريقيا.