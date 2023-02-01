عضو شرف نصراوي يُهدد إعلامي شهير في مكالمة هاتفية!

الإعلامي الرياضي يكشف عن تهديد أحد أعضاء الشرف بنادي النصر له

كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عن تلقيه تهديدًا من أحد أعضاء الشرف بنادي النصر خلال الساعات الماضية، مبديًا استغرابه من تصرف هذا العضو.

ويعد البكيري من أشهر الإعلاميين الرياضيين في المملكة العربية السعودية، حيث يحظى بمتابعة كبيرة من جانب الجماهير.

ونشر البكيري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يتهم فيها عضو شرف نصراوي شهير، بتهديده خلال اتصال تلقاه منه.

وجاء نص تغريدة البكيري كالآتي: "اتصل بي قبل قليل عضو شرف نصراوي معروف جدًا يتحدث بانفعال ويهددني في كلام ليس (وليد الصدفة)، عيب نحن في بلد قانون".

وتابع البكيري في تغريدة أخرى: "زمنك زمن التسعينيات انتهى يا هذا فوق، نرحب بك في 2023".