عضو شرف النصر يهاجم أحمد موسى ويصفه بالفاشل

تركي بن خالد يفتح النار على أحمد موسى عقب توديع كأس الملك

فيسبوك تويتر بلال محمد

هاجم تركي بن خالد، عضو شرف نادي النصر مهاجم الفريق أحمد موسى، واصفاً إياه بالفاشل، وذلك عقب توديع الفريق بطولة كأس الملك.

وانتهى مشوار العالمي في بطولة الكأس، على يد الاتحاد في نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس السبت.

وكتب بن خالد على حسابه الشخصي عبر موقع تويتر: "النصر يقدم موسمًا رائعًا لاعبيه خصوصاً الأجانب وبعض السعوديين قدموا مستوى مميزًا وأحياناً يكون اليوم ما هو بيومهم، إلا أحمد موسى فهو يقدم مستوى ثابت طول الموسم (سيئ طبعا)".

وواصل: "أحمد موسى قد يكون لاعب كبير ومشهور ودُفع فيه الكثير لكنه (فشل) ولا يجيب ان يكون الشعار (تفداك البطولة يا موسى) بعد (تفداك الصدارة يا موسى) أحياناً لم يوفق وخلاص المهم مصلحة الفريق".

#النصر يقدم موسم رائع لاعبينه خصوصاً الأجانب و بعض السعوديين قدموا مستوى مميز و أحياناً يكون اليوم ماهو بيومهم



الا #احمد_موسى فهو يقدم مستوى ثابت طوال الموسم ( سيئ طبعاً )#الاتحاد_النصر — تركي بن خالد بن فيصل (@turkibinkhalid) April 27, 2019

وانضم المهاجم النيجري صاحب الـ 26 عاماً إلى العالمي، مطلع هذا الموسم قادماً من ليستر سيتي الإنجليزي، ونجح في تسجيل سبعة أهداف وصنع مثلها في 22 مباراة لعبها بالدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد النصر لمواجهة الوصل الإماراتي يوم الثلاثاء 7 مايو القادم في دوري أبطال آسيا، بينما يلعب مع الحزم في الدوري السعودي يوم السبت 11 من الشهر ذاته.