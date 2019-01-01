عضو شرف الأهلي يحفز اللاعبين لإنقاذ موسم الفريق

الأهلي على موعد مع الهلال مساء الغد في إياب نصف نهائي البطولة العربية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى قيام عضو شرف الأهلي، بتحفيز لاعبي الفريق بمكافأة مالية ضخمة في حالة تخطي الهلال في البطولة العربية.

ويواجه الراقي نظيره الهلال، مساء غد الإثنين في إياب الدور نصف نهائي من بطولة زايد للأندية الأبطال.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن الأمير منصور بن مشعل قرر زيارة مران الأهلي اليوم، من أجل تحفيز اللاعبين، والتحدث معهم حول أهمية اللقاء، من أجل إنقاذ موسم الفريق.

وودع الراقي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كما فقد الآمال في المنافسة على بطولة الدوري والتي انحصرت بين الهلال والنصر، وتبقى لديه البطولة العربية ودوري أبطال آسيا.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف، سجله سوريانو في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.