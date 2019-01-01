النتائج المباشرة
الانتقالات

عصام الحضري يقترب من الانضمام لفريق النجوم

التعليقات()
حارس الاسماعيلي يتمم اتفاقه مع النجوم

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

نجح مسؤولو نادي النجوم، في ضم عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، حتى نهاية الموسم.

عصام الحضري كان لاعبًا في صفوف الإسماعيلي، حيث علاقته متدهورة حاليًا بإدارة ناديه، وسيتم فسخ التعاقد بين الطرفين.

وأكدت تقارير صحفية إلى أن نادي النجوم، ينتظر إنهاء علاقة الحضري بالإسماعيلي، ليتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

اختيارات المحررين

جاء ذلك بعد أن تم الاتفاق بين النجوم وعصام الحضري حارس المرمى المخضرم، على أن ينتقل إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان عصام الحضري قد أعلن اعتزاله الدولي مع منتخب مصر، بعد المشاركة في كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا.

الموضوع التالي:
حسين الشحات ورونالدو وخدعة كايزر.. كيف يصطاد اللاعبون الجماهير بطُعم الانتماء
الموضوع التالي:
أبو تريكة لحسين الشحات: أصبحت رمزًا قبل أن تلعب
الموضوع التالي:
موعد مباراة فلسطين القادمة ضد أستراليا في كأس آسيا 2019
الموضوع التالي:
أخبار سعيدة للاتسيو بشأن زاباكوستا
الموضوع التالي:
الصمود ماركة فلسطينية وسوريا عبارة عن السومة – أبرز ردود الأفعال على مباراة سوريا وفلسطين
إغلاق