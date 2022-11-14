عسيري والربيعي .. الدعيع وحمزة إدريس 2022!

ثنائي الأهلي يُعيد تكرار تجربة 1994

تواجد هيثم عسيري ومحمد الربيعي في قائمة المنتخب السعودي التي تستعد للمشاركة في كأس العالم قطر 2022 في تكرار لقصة الثنائي التاريخي محمد الدعيع وحمزة إدريس في مونديال 1994.

الفرنسي هيرفي رينارد اختار ثنائي الأهلي رغم أنهما يلعبان في دوري الدرجة الأولى السعودي، وهذا لم يحدث سابقًا أبدًا سوى مع الدعيع وإدريس حين اختارهما المدرب الأرجنتيني خورخي سولاري للعب مع الأخضر في كأس العالم أمريكا 1994.

المهاجم المخضرم كان آنذاك يلعب مع نادي أحد فيما كانت بداية تألق الدعيع مع نادي الطائي قبل أن ينتقل بعد المونديال للهلال ويحظى معه بمسيرة مذهلة، ولم يتكرر استدعاء لاعبين ناشطين في دوري الدرجة الأولى السعودي للعب في كأس العالم مع المنتخب السعودي أبدًا سوى في النسخة التي ستنطلق بعد أيام قليلة في قطر.

الأهلي كان قد هبط من دوري المحترفين السعودي بنهاية الموسم الماضي وقد استمر الربيعي وعسيري معه وقاتلا على فرصهما للعب مع الأخضر، فيما فضل عبد الرحمن غريب الرحيل إلى النصر ظنًا منه أنه يُحافظ على حظوظه باللعب في المونديال لكن قائمة رينارد خلت من اسمه.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي متواجد في الرياض حاليًا حيث سيواجه كرواتيا وديًا يوم الأربعاء القادم قبل التوجه إلى قطر لافتتاح مشواره في المونديال بمواجهة الأرجنتين يوم 23 نوفمبر الجاري، ومن ثم سيلعب ضد بولندا والختام في دور المجموعات أمام المكسيك.