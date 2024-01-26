"3 عروض" .. وكيل رومارينيو يعلن قرار الاتحاد رسميًا

جديد مستقبل رومارينيو مع نادي الاتحاد..

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كشف ليوناردو أوليفيرا، وكيل أعمال المهاجم البرازيلي رومارينيو، عن آخر تطورات مستقبل اللاعب، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

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رومارينيو يلعب في صفوف الاتحاد منذ 2018، عندما انتقل إليه قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي؛ وسط أنباء عن رغبة الإدارة في الاستغناء عنه، في الشتاء الحالي.

وفي هذا السياق.. أشار أوليفيرا في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، إلى امتلاك المهاجم البرازيلي "3 عروض رسمية"؛ للتعاقد معه في الشتاء الحالي، من العميد الاتحادي.

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وكيل رومارينيو أوضح مساء اليوم الجمعة، أن العروض التي وصلت إلى اللاعب؛ من الشباب والتعاون السعوديين، بالإضافة إلى نادي السد القطري.

وأعلن ليوناردو أوليفيرا، رفض الإدارة الاتحادية "العروض الثلاث"؛ حيث لا تزال متمسكة ببقاء رومارينيو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حتى الآن.

وأكد أوليفيرا، على أن رومارينيو، ينتظر القرار النهائي من مسؤولي نادي الاتحاد، في اليومين القادمين؛ قبل الموافقة على أحد هذه العروض، في حال الاستغناء عنه.

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