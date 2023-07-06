7 عروض لـ"صفقة الحلافي الضخمة" .. ومستقبله مع النصر في يد لويس كاسترو

صراع شرس للتعاقد مع مهاجم النصر في الصيف الحالي

تلقى أحد لاعبي نادي النصر، 7 عروض رسمية؛ للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر استعد للموسم الرياضي الجديد 2023-2024، بالتعاقد - حتى الآن - مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، بالإضافة إلى متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية، ترغب أندية الفتح والتعاون والرائد والفيحاء وأبها والخليج وضمك؛ في التعاقد مع عبد الفتاح آدم، مهاجم الفريق النصراوي.

وكشفت الصحيفة، عن أن إدارة العالمي، ستنتظر قرار كاسترو بشأن آدم، قبل الرد على هذه العروض؛ سواء بالموافقة أو الرفض.

المهاجم البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى نادي النصر في صيف 2019، قادمًا من التعاون، في صفقة وصلت قيمتها إلى 25 مليون ريال سعودي، وبتكفل من عضو الشرف وقتها عبدالرحمن الحلافي.

جدير بالذكر أن عبد الفتاح آدم، تعرض لعديد الإصابات مع النصر، قبل أن يخرج معارًا إلى ناديي الرائد وأبها، على التوالي.