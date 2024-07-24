بعد عروض باريس وتشيلسي وآرسنال.. نيكو ويليامز يحسم مصيره بقرار نهائي!

ما الخطوة المقبلة؟

اتخذ نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله، وسط تقارير تفيد بتلقيه العديد من العروض المغرية من عمالقة أوروبا.

وتألق ويليامز (22 عامًا) مع منتخب إسبانيا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة (يورو 2024)، وساهم في تتويج لاروخا باللقب، ليرتبط اسمه بالعديد من الأندية، على رأسها "برشلونة وتشيلسي وآرسنال وباريس سان جيرمان".

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ويليامز طلب من وكلائه تجاهل جميع العروض المقدمة له، باستثناء عرض برشلونة، مشيرة إلى أنه "لا يفكر سوى في خيارين، الانتقال لصفوف برشلونة، أو البقاء مع بيلباو حتى نهاية عقده في 2028".

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وختمت: "برشلونة يعتزم تفعيل الشرط الجزائي في عقد ويليامز، والمقدر بنحو 58 مليون يورو، قبل منتصف شهر أغسطس المقبل، بعد بيع بعض اللاعبين وخفض سقف الرواتب".

وكان جوان لابورتا رئيس برشلونة قد صرّح في وقت سابق بأنه يحب ويليامز، مشيرًا إلى أنه "من الناحية المالية، يمكن لبرشلونة شراء عقده".