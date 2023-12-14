بعد عروض الأهلي المغرية .. نجم نابولي يختار فريقه الجديد!

الكشف عن مصير صفقة جديدة يريدها النادي الأهلي بشدة

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يحاول مسؤولو النادي الأهلي السعودي، منذ الميركاتو الصيفي الماضي، حسم صفقة عالمية كبرى؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الأهلي الذي ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، من دور ثمن النهائي، يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 31 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الهلال "المتصدر".

الصفقة التي يحاول الراقي حسمها وقدم عروضًا مغرية من أجلها، منذ الميركاتو الصيفي الماضي؛ هو النجم البولندي بيوتر زيلينسكي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي فابيو سانتيني، مساء اليوم الخميس، عن القرار النهائي من زيلينسكي "29 سنة"؛ بشأن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة.

سانتيني أعلن في تصريحات لقناة "كالتشيو ميركاتو" عبر منصة "تويتش"، رفض النجم البولندي، عرضًا ضخمًا للانتقال إلى دوري روشن السعودي، مفضلًا التوقيع مع العملاق الإيطالي إنتر.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن بيوتر زيلينسكي وقع بالفعل مع الإنتر؛ لمدة عامين بالإضافة إلى موسمين اختياريين، مقابل 3 ملايين يورو في السنة الواحدة، مع بعض المكافآت الأخرى، على أن ينضم له رسميًا في صيف 2024؛ بعد نهاية عقده مع نابولي.

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