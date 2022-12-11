الأخبار المباريات
ريال مدريد

عروس مشجعة للريال تجبر زوجها البرشلوني على عزف "هلا مدريد"

مازن زكي
مازن زكي
8:14 م غرينتش+2 12‏/11‏/2022
Fans Real Madrid Barcelona El Clasico La Liga 10252014
حب الملكي يصل حتى إلى الزفاف

حب كرة القدم لا ينفصل عن بعض المشجعين حتى في أهم المناسبات، ففي لقطة طريفة، نشر مقطع فيديو لزفاف سيدة من مشجعي ريال مدريد مع زوجها الكتالوني، على أنغام أغنية "هلا مدريد". (صورة الخبر تعبيرية وليست من الزفاف)

حيث يبدو أن الزوجة أرادت أن تؤكد على استمرارها في حب الملكي على الرغم من الزواج من مشجع لبرشلونة، الغريم اللدود لفريق ريال مدريد على مر العصور.

"هلا مدريد" هي عبارة إسبانية تعني "Go Madrid" أو "تقدم مدريد" أو "هيا يا مدريد"، هي شعار للتشجيع والدعم الذي يستخدمه أنصار الملكي.

@goalar

بالعربي: مسيطرة 😅🤭

♬ original sound - جول العربي - Goal

وكانت أغنية "هلا مدريد" قد تم إصدارها في عام 2014، وهي أغنية احتفالية بمناسبة فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة.

وشمل تسجيل الأغنية نجوم للميرينجي، أمثال كريستيانو رونالدو وجاريث بيل ومارسيلو، وجميعهم يظهرون في الفيديو الموسيقي الرسمي لها.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (العربي):. المعلومات الواردة في Goal (العربي) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (العربي)