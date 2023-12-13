"عرض نفسه على فريق آخر" .. محترف الهلال يرغب في الرحيل فورًا

تطورات مفاجئة داخل نادي الهلال

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أحيانًا يُقال إنه سيرحل، وفي أحيانٍ أخرى يتم تأكيد استمراره؛ هذا هو حال النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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ميشايل البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الهلال في يناير 2022، قادمًا من صفوف العملاق البرازيلي فلامنجو؛ حيث سجل 15 هدفًا وصنع 19 آخرين، خلال 78 مباراة رسمية مع الفريق الأزرق، في مختلف المسابقات.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي البرازيلي كراكي نيتو، "رغبة" ميشايل في الرحيل عن صفوف الزعيم الهلالي، خلال الميركاتو الشتوي القادم، والعودة إلى بلاده مجددًا.

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كراكي قال مساء اليوم الأربعاء: "ميشايل الذي يلعب في دوري روشن السعودي للمحترفين، يريد وبقوة العودة إلى البرازيل، واللعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كورينثيانز".

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن كورينثيانز لم يبحث فكرة التعاقد مع نجم الهلال، بل الأخير هو الذي عرض نفسه على النادي البرازيلي؛ من أجل الانتقال إليه.

جدير بالذكر أن ميشايل ديلجادو، مثّل ناديي جوياس وفلامنجو في البرازيل، قبل خوض أول تجربة احترافية خارج البلاد؛ عندما انضم إلى الهلال.

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