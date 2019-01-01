عرض مفاجئ من الفيحاء لضم سفيان فيجولي

عرض مغرٍ للغاية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طلب نور الدين زكري المدير الفني للفيحاء السعودي من إدارة ناديه التعاقد مع سفيان فيجولي نجم جالطة سراي التركي.

ولتلبية هذا الطلب، تقدمت إدارة النادي السعودي بعرض مفاجئ ومغرٍ جدًا لطلب التعاقد مع اللاعب الجزائري، بلغت قميته 16.5 مليون يورو، حسبما أفاد موقع فوتو سبور التركي.

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ورغم أن اللاعب والنادي التركي يرفضان الانفصال خاصة بعد نجاح الموسم الحالي بالتتويج بثنائية الدوري والكأس المحلية، إلا أن قيمة العرض الكبيرة قد تُربك حسابات الطرفين وتجعلهما يُعيدان حساباتهما.

وتُخطط إدارة الفيحاء لتوقيع عقد مع فيجولي يمتد لـ4 سنوات قادمة مع منحه راتبًا سنويًا قدره 5.5 مليون يورو.