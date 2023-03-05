عرض مجهول ينافس قطر في الاستحواذ على مانشستر يونايتد!

عملية الاستحواذ على مانشستر يونايتد تشهد الكثير من التقلبات..

في خطوة مفاجئة بشأن عملية الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تم الكشف عن تقديم عرض جديد مجهول الهوية، مع دخول العملية للمرحلة التالية.

كان لدى الأطراف المهتمة بالاستحواذ على مانشستر يونايتد موعد نهائي قبل أسبوعين لتقديم عرضهم إلى بنك "Raine Group" الأمريكي الذي يشرف على عملية البيع.

وبالفعل وصل عرضان الأول من الشيخ جاسم بن حمد آل الثاني، والثاني من السير جيم راتكليف إلى المرحلة الثانية، التي ستشهد لقاء المتقدمين مع البنك قبل منحهم إمكانية الوصول إلى المعلومات المالية التفصيلية الخاصة بمانشستر يونايتد.

لكن صحيفة "ذا صن" الإنجليزية كشفت عن مفاجأة بأن العرضين ليسا الوحيدين اللذين تقدما إلى المرحلة التالية، وأن عرضًا ثالثًا لم يتم الكشف عن هوية مقدمه قد دخل السباق.

ومن المقرر أن يلتقى أصحاب العروض مع البنك الأمريكي خلال الأسبوعين المقبلين، من أجل تقييم أصول مانشستر يونايتد.

ومع ذلك، هناك مؤشرات متزايدة بأن العملية قد لا ترقى بالضرورة إلى عملية بيع، في ظل عدم رغبة الأخوين جويل وأفرام جليزر في بيع مانشستر يونايتد.

وقد تعزز هذا الموقف فقط من خلال حقيقة أن العروض المقدمة لم تصل إلى مبلغ ستة مليارات يورو، وهو تقييم ملاك مانشستر يونايتد لقيمة النادي.