عرض مالي ضخم .. مانشستر سيتي يجهز 500 مليون يورو لأجل ميسي

جهّز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مبلغ 500 مليون يورو لأجل التعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ميسي أرسل طلبًا رسميًا لإدارة برشلونة بفسخ تعاقده مجانًا والرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الجارية.

ولم يتواجد ميسي في الكشف الطبي صباح اليوم، الأحد، مما يعني أنّه لن ينضم إلى تدريبات الفريق غدًا، الإثنين، تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.

وقال الصحفي تانكريدي بالميري عبر حسابه بموقع "تويتر" إنّ ميسي سوف يحصل على 500 مليون يورو من مانشستر سيتي خلال 5 سنوات، إذ يحصل على 50 مليون يورو راتبًا سنويًا مع كتيبة بيب جوارديولا.

وسوف يستمر البرغوث في مانشستر سيتي لمدة 3 سنوات قبل الرحيل إلى فريق نيويورك سيتي الأمريكي مع الحصول على مكافأة مالية تصل إلى 250 مليون يورو.

