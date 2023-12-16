خاص| "عرض لا يُرفض" .. الشباب يلقي بورقة حاسمة أمام الزمالك من أجل "زيزو"

هل يتخلى مجلس الزمالك عن "أصول النادي"؟

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تضاعفت الضغوط على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من أجل الموافقة على التفريط في خدمات نجم الفريق وهدافه أحمد سيد "زيزو".

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وكان "زيزو"، هدفا رئيسيا لنادي الشباب السعودي في الميركاتو الصيفي المنصرم، بعد ظهوره بشكل لافت خلال مباراة الزمالك أمام الليوث في البطولة العربية التي أقيمت بالمملكة، بخلاف أرقامه الاستثنائية مع الزمالك، حيث لعب مع الفارس الأبيض 208 مباريات، سجل خلالها 70 هدفا وصنع 56.

وعلم "جول" أن إدارة الشباب عادت وتواصلت مع "زيزو" خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل إقناعه بارتداء قميص الليوث في الميركاتو الشتوي المقبل، على أمل مساهمته في تصحيح مسار الفريق الذي يحتل المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.

وأشار مصدر خاص داخل الزمالك، إلى أن اللاعب بالفعل تلقى اتصالات رسمية من إدارة الشباب والتي عرضت عليه راتبًا ضخمًا حوالي (2 مليون دولار) في الموسم، أي ما يعادل حوالي 5 أضعاف راتبه الحالي مع الزمالك.

وأضاف المصدر، أن الزمالك لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن من الشباب، لكن إدارة النادي السعودي تواصلت مع اللاعب ووالده وأبلغته أنها مستعدة لإغراء مجلس القلعة البيضاء بعرض ضخم يصل إلى 5 ملايين دولار، قابلة للزيادة بمليون دولار إضافية.

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هذا المقابل الضخم، سيكون مغريا لمجلس حسين لبيب من أجل التخلي عن زيزو، رغم تمسكهم باللاعب ووعدهم في كل التصريحات قبل الانتخابات بأنه من أصول النادي وغير قابل للمساس، إلا أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي والتي تحرمه من فك عقوبة إيقاف القيد المفروضة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

SHAHID