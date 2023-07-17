"عرض لا يستحق النقاش" .. الاتحاد يرفض شرط الاتفاق للتخلي عن نجم وسطه

العميد قدم عرضه لكنه قوبل بالرفض ورد مفاجئ من الاتفاق

رفض نادي الاتفاق عرض الاتحاد للتعاقد مع نجم وسطه علي هزازي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، لتتواصل بذلك معاناة النادي الغربي في محاولاته ضم اللاعبين المحليين.

الاتحاد فشل في إقناع أبها بالتخلي عن صالح العمري لكنه استطاع التعاقد مع سلطان الفرحان من الرائد، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تقديمه لعرض بقيمة 5 ملايين ريال سعودي للحصول على هزازي من الاتفاق.

الإدارة الاتفاقية لم ترفض فكرة بيع هزازي للاتحاد لكنها رفضت العرض المقدم وفرضت شرطًا صعبًا للموافقة على الصفقة، إذ طلبت إضافة لاعب إلى الـ5 ملايين ريال شريطة أن يتكفل الاتحاد برواتبه، وهو ما قوبل بالرفض من الفريق الجداوي.

معاذ العوهلي الرئيس التنفيذي للاتفاق وصف العرض الاتحادي ضمنيًا بأنه لا يستحق النقاش، إذ قال للرياضية "حتى الآن لم يصلنا عرض رسمي من الإخوة في نادي الاتحاد، يستحقُّ المناقشة في إدارة النادي".

يُشار إلى أن الاتحاد ضم حتى الآن الثلاثي كريم بنزيما ونجولو كانتي وجواج فيليبي جوتا بجانب الفرحان، وقد بات قريبًا جدًا من التعاقد مع فابينيو نجم وسط ليفربول.