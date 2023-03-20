عرض قطري جديد لشراء مانشستر يونايتد!

مليار الدولارت.. عرض جديد لشراء مانشستر يونايتد

ينوي الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني تقديم عرضًا محسنًا لشراء مانشستر يونايتد في وقتٍ لاحق من هذا الأسبوع بعد محادثات واعدة الأسبوع الماضي، والتقى ممثلو الشيخ جاسم، بأحد أفراد العائلة المالكة القطرية، مع ملاك النادي يوم الخميس الماضي في مانشستر لمعرفة مدى الرغبة في التوصل إلى صفقة.

وبحسب تقارير شبكة "سكاي سبورتس" سيتم طرح عرض ثانٍ من المجموعة القطرية قبل انتهاء يوم الأربعاء، وأشار التقرير إلى أن الشيخ جاسم حريص على تولي السيطرة الكاملة على النادي وقد وضع فريقه بالفعل مقترحات لتمويل إضافي للبنية التحتية وتنمية الشباب وفريق كرة القدم النسائي.

اشترت عائلة جليزر الملاك الحاليون لمانشستر يونايتد، النادي منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، لكن يُعتقد الآن أنهم على استعداد لبيعه إذا حصلوا على عرض مربح، حيث يقدرون النادي بنحو 7.3 مليار دولار.

هذا يتجاوز بكثير تقييمات معظم الخبراء للنادي، لكن عائلة جليزر واثقة من أنه يمكنهم الحصول على رسوم بهذا الحجم في عميلة بيع واحد من أكثر العلامات التجارية شهرة في عالم الرياضة.

وأشارات التقارير إلى أن المجموعة القطرية في مركز الصدارة لشراء الفريق الأكثر نجاحًا في إنجلترا ومع ذلك هناك أيضًا اهتمام ملموس من السير جيم راتكليف، حيث قدم الملياردير المولود في مانشستر عرضًا في الأسابيع الأخيرة والتقى ممثليه بالنادي بعد فترة وجيزة من الوفد القطري، وشوهد راتكليف، مع ممثليه في شركة "INEOS Sport"، وهم يزورون أولد ترافورد يوم الجمعة الماضي لعرض الوثائق المالية للنادي، الملياردير البالغ من العمر 70 عامًا هو من مشجعي مانشستر يونايتد ويمتلك نادي نيس الفرنسي.