"عرض فلكي".. برشلونة أمام اختبار صعب لفك الحظر عن نجمه

توخيل يحلم بشراكة حديدية في بايرن ميونخ

يستعد بايرن ميونخ للدخول بكل ثقله من أجل حسم صفقة رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، لديه معلومات بأن بايرن ميونخ سيقدم 100 مليون يورو في الصيف، لإغراء برشلونة من أجل إطلاق سراح أراوخو.

ويضع توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، أراوخو على رأس لائحة طلباته في الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل إنقاذ تكوين شراكة مثالية في دفاع البافاري بين الدولي الأوروجواياني والكوري الجنوبي كيم مين جاي.

وتشير الصحيفة الإسبانية، أن إدارة البلوجرانا تضع أراوخو ضمن قائمة من 3 لاعبين، لا يمكن التنازل عنهم مهما كان المقابل.

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ويأمل مشجعو برشلونة أن تكون أنباء رحيل أراوخو من جانب بايرن ميونخ فقط، حيث يخشون أن ترضخ إدارة لابورتا أمام العرض الضخم، مع استمرار تدهور أوضاعهم المالية.

وكان أراوخو قد رد في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، قال فيها: "الانتقال إلى بايرن ميونخ؟ في كل فترة انتقالات تظهر قصص عني، قالوا أيضًا إنني سأنتقل إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، لكني الآن أركز مع برشلونة".