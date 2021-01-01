عرض فرنسي قد يحرم يوفنتوس من لم شمل رونالدو ومارسيلو!

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يبدو أن أيام مارسيلو داخل ريال مدريد باتت معدودة، ونتيجة لذلك بدأت العروض تتهافت على اللاعب، وآخرها عرض جذاب من موناكو لضمه في الصيف المقبل.

مارسيلو حاليًا خارج حسابات المدرب زين الدين زيدان، الذي يُفضل دومًا الاعتماد على فيرلاند ميندي في الجبهة اليُسرى مع تقدم الدولي البرازيلي في العمر.

يوفنتوس كان أحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع مارسيلو وبالتحديد منذ وصول كريستيانو رونالدو في صيف 2018، وقد ازداد الاهتمام كثيرًا في الأسابيع الأخيرة.

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لكن الآن البيانكونيري سيجد منافسة من موناكو، الذي وبحسب تقارير من الصحافة الفرنسية يستعد لمنح مارسيلو عقدًا لمدة ثلاثة مواسم بقيمة 6 ملايين يورو للموسم الواحد.

صحيح أن ما يتقاضاه مارسيلو حاليًا مع ريال مدريد في عقده الممتد حتى 2022 هو 9 ملايين سنويًا، بيد أن ضمان مستقبله لفترة أطول برقم قريب تبدو فكرة مغرية جدًا حاليًا لصاحب الـ32 عامًا.

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عمومًا، راتب ستة ملايين يورو سيجعل مارسيلو هو الأعلى أجرًا في نادي الإمارة الفرنسية بالتساوي مع الهداف وسام بن يدر، كما سيؤمن له الاستمرار هكذا حتى سن الـ36 عامًا، وهو عرض من الصعب أن يجده في نادٍ آخر.

يبقى الأمر برمته يتوقف على ما سيقرره الريال في الصيف المقبل، فهناك تقارير رجحت أن تفضل إدارة فلورنتينو بيريز بيع مارسيلو من أجل توفير أموال في الخزانة لصفقة كيليان مبابي، الحلم الأكبر الحالي للمدريديين حاليًا.

الجدير بالذكر أن مارسيلو شارك في 7 من 24 مباراة للريال هذا الموسم، ومعه لم تكن النتائج على ما يرام، حيث تلقى الميرينجي أربع خسائر خلال تلك المباريات.