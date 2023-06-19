"عرض فرعوني" .. الهلال يحاول تجنب سيناريو ليونيل ميسي مع نيمار، فهل ينجح؟

مهمة نيمار في التمسك بالبقاء في أوروبا، أصبحت صعبة!

يريد مسؤولو الهلال السعودي لإغلاق أبواب الرفض أمام البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لتأمين الصفقة بشكل عاجل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الزعيم كان هدفه الأساسي خلال الصيف هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه رفض كم الإغراءات التي قدمت له، وفضل الانتقال للدوري الأمريكي، وحاليًا العين الهلالية رصدت البرازيلي بديلًا عنه.

ووفقًا لصحيفة "توتو ميركاتو" فإن النادي السعودي قدم عرضًا، وصفته بـ"الفرعوني"، لنيمار، لتجنب تكرار سيناريو رفض ميسي.

وأوضحت الصحيفة أن الزعيم عرض على البرازيلي راتبًا سنويًا، قُدر بحوالي 200 مليون يورو سنويًا، وهو ما قد يصعب من مهمة نيمار في الإصرار على استمرار مسيرته الأوروبية.

يذكر أن السعودية نجحت خلال الصيف الجاري في حسم صفقة عالمية وحيدة بشكل رسمي، إذ تعاقد الاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيما بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، بينما كان النصر قد تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشتاء الماضي.