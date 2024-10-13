دوري يجمع المشاهير .. عرض غريب لبول بوجبا للعودة للملاعب بعد الإيقاف

الفرنسي يخطط لمستقبله تمهيدًا للعودة للملاعب في مارس المقبل..

يبدو أنه سيتعين على الفرنسي بول بوجبا البدء من الصفر في عالم الساحرة المستديرة بعد زوال غمة أزمة المنشطات، إذ تلقى عرضًا غريبًا خلال الفترة الحالية.

اللجنة الإيطالية لمكافحة المنشطات كانت قد أوقفت الفرنسي لمدة أربع سنوات في فبراير 2024 بينما كان يمثل يوفنتوس، لكن مؤخرًا تم تخفيض العقوبة لـ18 شهرًا فقط، بعد ثبوت حسن نيته وتناول عقار يحظر مواد محظورة عن جهل منه بتعليمات من طبيب في فلوريدا.

تلك العقوبة ستنتهي في مارس المقبل، ورغم أنه مرتبط بعقد مع السيدة العجوز يمتد حتى صيف 2026 إلا أنه ليس هناك رغبة في الاعتماد عليه بعد انتهاء إيقافه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجديد في هذا الملف، كشفت عنه صحيفة "فرانس فوتبول" موضحة أنه كان هناك عدة تلميحات من الدوري الأمريكي وكذلك دوري روشن السعودي، لكنهما تراجعا بعد تلك الأزمة، نافيةً ما تردد كذلك عن اهتمام نادي مارسيليا الفرنسي بضمه.

لكن المهتم بضمه بالفعل بحسب "فرانس فوتبول" هو دوري الإعلام الروسي؛ المستحدث عام 2022، وتحديدًا نادي بروك بويز هو من يضع عينه على بوجبا.

هذا الدوري غير تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إنما فقط يضم عدد من المشاهير والمؤثرين، وحقق نجاحًا كبيرًا في روسيا.

لذا كان منطقيًا بحسب الصحيفة الفرنسية، أن يقابل العرض بالرفض من قبل صاحب الـ31 عامًا، إذ يرغب في عودة قوية للملاعب واللعب على أعلى مستوى.