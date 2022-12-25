عرض ضخم .. ليفربول يُحاول فعل كل شيء ليجمع صلاح وأمرابط!

أمرابط على رأس اهتمامات ليفربول!

يقترب نادي ليفربول من تدعيم صفوفه، خاصة خط الوسط الذي يؤرق النادي الإنجليزي منذ فترة طويلة، بعد استهداف سفيان أمرابط نجم فيورنتينا لضمه في فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا لموقع"كورييري فيورنتينا" الإيطالي، سفيان أمرابط قريب للغاية من الانتقال إلى ليفربول، حيث ينوي الريدز إغراء النادي الإيطالي بعرض مالي ضخم.

أمرابط أحد نجوم المونديال، حيث لعب دورًا رئيسيًا في مسيرة المغرب إلى نصف نهائي البطولة بسلسلة من العروض الرائعة، وقد وضعه ذلك على الساحة العالمية وهناك سباق متزايد للحصول على خدماته، من خلال سعي العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا على ضمه.

ليفربول هو أحد الأندية التي ارتبطت بالنجم المغربي، حيث يحرص يورجن كلوب على تحسين خط وسط الريدز، بعد أن اعترف في أواخر الصيف أنه كان من الخطأ عدم ضم لاعب في هذا المركز.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن أحد المصادر القريبة من اللاعب، أكدت أن ليفربول يجهز عرضًا من أجل ضم أمرابط مقابل 40 مليون يورو.