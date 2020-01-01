عرض سعودي يُهدد بقاء لابا كودجا في العين الإماراتي

كان نادي العين قد تعاقد الصيف الماضي مع لابا كودجو، قادمًا فريق نهضة بركان المغربي

كشفت تقارير صحفية إماراتية عن وجود اهتمام سعودي بالتعاقد مع اللاعب لابا كودجا مهاجم نادي العين الإماراتي الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وأكد الحساب الرسمي لقناة الشارقة الرياضية بحسب مصادره وجود اهتمام من قبل أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع المهاجم المتألق في منافسات دوري الخليج العربي.

كودجا شارك مع العين خلال الموسم الحالي في 29 مباراة بمختلف المسابقات، تمكن من تسجيل 26 هدف ونجح في صناعة 5 أهداف، ويُعد من الركائز الأساسية للفريق العيناوي.

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وكان نادي العين قد تعاقد الصيف الماضي مع لابا كودجو، قادمًا فريق نهضة بركان المغربي، في صفقة انتقال حر.

ووقع حينها كودجو صاحب الـ 27 عامًا، عقدًا مع العين حتى عام 2022، بعدما توج الموسم الماضي بلقب هداف الدوري

يُذكر أن نادي القادسية كان قد دخل في مفاوضات مع اللاعب قبل التوقيع للعين إلا أن المفاوضات لم تنجح بين الطرفين.