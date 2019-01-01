عرض تشيلي للتعاقد مع مهاجم النصر الإماراتي

المهاجم التشيلي قد يعود إلى بلاده في فترة الانتقالات الصيفية القادمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إماراتية، إلى رغبة نادي يونيفيرسيداد التشيلي في الحصول على خدمات روني فيرنانديز مهاجم النصر الإماراتية.

وانضم المهاجم التشيلي صاحب الـ 28 عاماً، إلى صفوف النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من الفيحاء السعودي على سبيل الإعارة.

وشارك فيرنانديز مع النصر في عشر مباريات بالدوري الإماراتي، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف واحد.

كما لعب مباراة وحيدة في كأس الخليج العربي، ولكنه لم يسجل أو يصنع، كذلك الأمر في دوري أبطال آسيا، عندما لعب مباراة الدور التمهيدي امام باختاكور الأوزبكي.

ثعلب من الثعالب .. ثعلب بكل الثعالب 🦊🔵



فادري يحصل على جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز 🌟 pic.twitter.com/bDtOidbfUz — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 7, 2019

ويحتل النصر المركز الثامن في جدول الدوري الإماراتي برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة عن عجمان صاحب المركز السابع.

الجدير بالذكر ان النصر يتبقى له ثلاث مباريات حتى نهاية الموسم الحالي في الإمارات، الأولى أمام شباب الأهلي دبي يوم 10 مايو، ثم الفجيرة يوم 15 من الشهر ذاته، وأخيراً الجزيرة يوم 25.