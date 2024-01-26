"بعد عرض الـ122 مليون ريال" .. أول رد رسمي من نجم يوفنتوس على الانتقال إلى الاتحاد

حسم الجدل رسميًا بشأن إحدى صفقات نادي الاتحاد المحتملة..

SHAHID

رد مارتن جواستاديسينو، وكيل أعمال النجم الأرجنتيني ماتياس سولي، جناح نادي يوفنتوس الإيطالي المعار إلى فروزينوني، على "عرض" الاتحاد السعودي؛ لضمه بشكل رسمي، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عدد كبير من الإعلاميين والتقارير العالمية أعلنوا يوم أمس، تقديم نادي الاتحاد عرضًا بـ30 مليون يورو "122 مليون ريال سعودي"، لضم سولي في الشتاء الحالي، مع رفض اللاعب.

وبالفعل.. أكد جواستاديسينو في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، اليوم السبت، رفض الجناح الأرجنتيني البالغ من العمر 20 سنة، فكرة الانتقال إلى الملاعب السعودية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكيل سولي أعلن رغبة اللاعب الملقب بـ"أنخيل دي ماريا الجديد"، في البقاء بالقارة العجوز فقط؛ وسط اهتمام من أندية أوروبية كبيرة، بالتعاقد معه.

وأوضح مارتن جواستاديسينو، أن يوفنتوس سينظر في جميع العروض التي تحصل عليها، في الفترة القليلة الماضية؛ قبل حسم مستقبل سولي رسميًا، والتي تمتد إعارته مع فروزينوني، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن ماتياس سولي، سجل 9 أهداف وصنع آخر، خلال 22 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فروزينوني الإيطالي.

SHAHID