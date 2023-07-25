ماذا يحدث داخل نادي الاتحاد؟!

في مفاجأة جديدة.. يعمل مجلس إدارة نادي الاتحاد حاليًا، على ضم أحد أبناء الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

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الاتحاد حسم 5 صفقات رسمية، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ وهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، بالإضافة إلى صالح العمري وسلطان الفرحان.

ووفقًا للإعلامي الرياضي وليد عمر، قدّم العميد الاتحادي، عرضًا شفهيًا للتعاقد مع راغد النجار، حارس مرمى نادي التعاون الحالي، وابن الأهلي السابق.

وكشف عمر عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن عرض الاتحاد، لم يتسم بالجدية - حتى الآن -، وسط محاولات من فريق عاصمي - لم يذكر اسمه -، للتعاقد مع النجار.

وعلى جانب آخر.. استفز النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مدربه البرتغالي نونو سانتو، بشكل غير مباشر.

حمد الله رد على زميله في الاتحاد عبد الرحمن العبود، عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء؛ قائلًا: "خويا وحشتنا".

كلمات المهاجم المغربي؛ تأتي بالتزامن مع قرار سانتو، باستبعاد العبود من معسكر الاتحاد والتدريبات الجماعية؛ حيث طلب الاستغناء عنه في الصيف الحالي؛ بعد خلافات عنيفة بينهما، خلال الموسم الرياضي الماضي.