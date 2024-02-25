"عرض يدفعه لإعادة التفكير في مسيرته" .. الاتحاد يفاجئ نجم برشلونة

رامون بلاينس يجهز صفقة قوية للاتحاد من خلال علاقاته في برشلونة..

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في ظل موجة الغضب من قبل جماهير نادي الاتحاد السعودي من عدم دعم فريقها سواء في الصيف أو الشتاء الماضيين، بالقدر الذي يرضيها، تتحرك الإدارة حاليًا لتصحيح الوضع في الصيف المقبل.

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العميد خلال الميركاتو الشتوي الأخير قام باستبعاد حارسه البرازيلي مارسيلو جروهي من قائمته المحلية مفضلًا الاعتماد على الحارس المحلي عبدالله المعيوف، ويبدو أنه حاليًا يبحث عن حارس أجنبي جديد..

وفقًا لصحيفة "Revelo" فإن الاتحاد تقدم بعرض للألماني مارك أندريه تير شتيجن؛ حارس برشلونة الإسباني، عن طريق رامون بلاينس؛ المدير الرياضي للنادي، والذي سبق له العمل في البرسا.

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وأوضحت الصحيفة أن العرض السعودي قد يجعله يعيد التفكير في مستقبله، رغم راحته الكبيرة مع البرسا وامتداد عقده حتى عام 2028، لكن وضع النادي الاقتصادي يجعل عملية بيعه ممكنة.

يذكر أن بلاينس عملًا في برشلونة بين عامي 2018 وحتى 2021 كمديرًا رياضيًا وسكرتيرًا فنيًا.

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