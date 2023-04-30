"عرضت على جوزيه مورينيو سيارة فيراري لتجديد عقدي مع تشيلسي!"

البرتغالي تعرض لواحد من أغرب المواقف مع تشيلسي..

كشف النجم الإنجليزي السابق جو كول لاعب نادي تشيلسي عن عرض غريب قدمه إلى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب "البلوز" السابق، من أجل موافقة المدرب على استمراره في "ستامفورد بريدج".

في عام 2006، وعندما حقق تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة مورينيو، كان العديد من اللاعبين متمسكين بالاستمرار في "البلوز" بحثًا عن المزيد من الألقاب، وبالتأكيد كان جو كول من بينهم.

خلال فترة سبع سنوات مع تشيلسي، فاز كول بالعديد من الألقاب، بما في ذلك الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، ومثلها في كأس إنجلترا.

كواحد من أكبر اللاعبين حصولًا على راتب في تشيلسي خلال تلك الفترة، اختار جو كول بجرأة شراء سيارة رياضية نادرة جديدة، هي فيراري سكاليتي.

ومع ذلك، عندما ذهب كول إلى مركز كوبهام الخاص بتدريبات تشيلسي، فوجئ برؤية مديره آنذاك يهتم بشدة بالسيارة النادرة.

وكتب كول عن تلك الواقعة في صحيفة "The Telegraph" الإنجليزية: "مرة واحدة فقط في حياتي المهنية اشتريت سيارة خارقة".

وأضاف: "لقد كانت سيارة فيراري سكاليتي، حوالي عام 2006، أقنعت نفسي أنه يجب أن أحصل على واحدة ولكن لم أشعر أنني على ما يرام".

وتابع: "قال التاجر إنني محظوظ لأنني حصلت عليها، وجهة نظري المتشككة المعتادة عن العالم تعني أنني لم أصدقه، لكن اتضح أن النموذج كان نادرًا جدًا".

وأردف: "عندما شاهدها في موقف السيارات في كوبهام، عرض جوزيه مورينيو شرائها مني".

وبعد أن اكتشف فرصة للحصول على شيء من مدربه، سأل كول بوقاحة عما إذا كان يمكن أن يحصل على عقد جديد في تشيلسي مقابل السيارة.

واختتم كول: "قلت إنني سأكون سعيدًا بفعل ذلك بشرط أن يطلب من النادي منحني عقدًا جديدًا، للأسف، لم نقم بهذه الصفقة".

في مفارقة من السخرية، رحل مورينيو عن تشيلسي قبل ثلاث سنوات من رحيل كول، بعد أن اشتبك البرتغالي مع إدارة النادي.

أما بالنسبة لكول، فقد ترك تشيلسي في نهاية المطاف في صفقة انتقال حر في عام 2010 بعد أن فشل في تأمين ذلك العقد الجديد.