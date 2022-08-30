لاعب الوسط يعيش موسمه الأخير في عقده

حسم النادي الأهلي نهائيًا موقفه من العروض المقدمة للاعب وسطه علي الأسمري، والذي يرتبط بعقد سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي يلعب هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى السعودي بعد فشله في تفادي الهبوط من دوري المحترفين الموسم الماضي باحتلاله المركز قبل الأخير من جدول الترتيب.

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الإدارة الأهلاوية أحدثت تغييرات كبيرة على قائمة الفريق المحلية خاصة الأسماء الأجنبية، وقد سمحت لبعض المحليين بالرحيل وعلى رأسهم الجناح عبد الرحمن غريب الذي انضم للنصر ووقع له عقدًا يمتد لـ4 سنوات قادمة.

Shahid

الأسمري ارتبط بعدد من الأندية منذ بداية سوق الانتقالات، لكن الاتحاد والشباب كانا الأكثر جدية وقد قدما عرضين بالفعل للحصول على توقيعه، وقد رحب اللاعب بالانتقال لأحدهما.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن إدارة الأهلي عقدت اجتماعًا مع وكيل أعمال الأسمري أبلغته خلالها برفضها كافة العروض المقدمة لموكله وتمسكها باستمراره مع الفريق في الموسم الجاري.

الأهلي يُخاطر بفقدان اللاعب مجانًا، إذ يحق له التوقيع لأي نادٍ بعد دخوله الفترة الحرة في عقده في يناير القادم، لكن الإدارة تراهن على نجاحها في تجديد العقد خاصة مع عدم ممانعة اللاعب مواصلة رحلته مع الفريق.

الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة الأخدود في ثاني جولات دوري يلو مساء اليوم الثلاثاء، وقد ظهر اسم الأسمري ضمن قائمة الفريق للمباراة.