عدو برشلونة وميسي ما بين الدوري السعودي ورئاسة لجنة حكام الدوري الإسباني!

ماتيو لاهوز يضع الاعتزال في اعتباره!

shahid

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مصير الحكم المثير للجدل ماتيو لاهوز بعد تداول أنباء عن وجود رغبة شخصية له في الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

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جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي نقلت عن صديقه أندوخار أوليفر، الذي تحدث عن الأفكار التي تدور في عقل لاهوز في الوقت الحالي.

وأوضح أوليفر أن لاهوز يفكر جديًا في اعتزال التحكيم لو لم تمد له لجنة الحكام تعاقده لمدة موسم إضافي في المسابقات الإسبانية، وهو ما يبدو وأنه الخيار الأقرب.

كما يفكر في قبول عرضًا سعوديًا من أجل رئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم والعمل في المملكة خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى إمكانية رئاسة لجنة الحكام في إسبانيا.

جدير بالذكر أن لاهوز كان قد تسبب في الكثير من الجدل خلال إدارته لمباريات برشلونة والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولطالما كرهت جماهير النادي الكتالوني أن تراه يحكم لفريقها.

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