عدوه الأول في برشلونة.. اختيارات غريبة من ميسي لأفضل زملاء بمسيرته

من أفضل زملاء لميسي في مسيرته؟

اختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي أفضل عشر زملاء له خلال مسيرته الكروية.

وبدأ ميسي مسيرته الاحترافية في نادي برشلونة وسجل 672 هدفًا في 778 مباراة، وكتب اسمه بحروف من ذهب كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وقرر ميسي خوض تجربة جديدة له بعد انتقاله للدوري الأميركي وتحديدًا فريق إنتر ميامي، وشارك في مبارتين حتى الآن مع الفريق نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة آخر.

وكشف ميسي، خلال مقابلة له مع "Titan Sports" عن زملائه المفضلين خلال مسيرته الكروية، وقال النجم الأرجنتيني وفقًا لصحيفة "ديلي ميرور" :"رونالدينيو، ديكو، إيتو، لويس سواريز، تشافي، إنيستا، بوسكيتس".

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وتابع: "كنت محظوظًا بما يكفي للعب مع أفضل اللاعبين والاستمتاع معهم، بالحديث عن ذلك كدت أنسى نيمار لأن هناك الكثير من الناس".

وأضاف ميسي: " يجب أن يكون هناك العديد من اللاعبين الذين نسيت ذكرهم، لقد كنت محظوظًا بما يكفي للعب مع أفضل اللاعبين والمهاجمين زلاتان إبراهيموفيتش و ديفيد فيا، وغيرهم الكثير، لقد كنت مرتاحًا للعب معهم جميعًا اللعب معهم سهل".

جدير بالذكر، أن العلاقة بين ميسي وإبراهيموفيتش، لم تكن جيدة خلال فترة لعبهم معًا في برشلونة.