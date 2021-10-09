"عدم اعتذار النصر للهلال دليل على بث سموم التعصب"

صورة النصر أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

طالب الإعلامي خلف ملفي، إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، بتوجيه الاعتذار على الصورة التي نشرها حساب النادي على "تويتر" للاعب البرازيلي بيتروس ماتيوس، وعلي البليهي مدافع الهلال.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة بها مجموعة من الصور لبيتروس في وداعيته للنادي، منهم صورته بإشارته لعلي البليهي مدافع الهلال.

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ملفي كتب عبر حسابه على "تويتر" تغريدة، يطالب فيها إدارة النصر بالاعتذار على تلك الصورة المنشورة، والتي عبر خلالها عدد من الجماهير عن غضبها.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "إن لم تعتذر إدارة النصر برئاسة الزميل مسلي آل معمر، عن بعض محتوى هذا الفيديو والصور الكاريكاتورية التعزيزية في تغريدة مرادفة، فإنها تعترف بإسائتها للكيان وبث سموم التعصب، وتأييد السلوك السلبي للاعب بيتروس، إلى درجة اليقين بتأصيلة في الاستراتيجية العامة!!".

وأعلن نادي النصر عن رحيل بيتروس عن صفوفه خلال الفترة الحالية، بعد أن قضى 3 سنوات في صفوفه، وذلك بعد أن تم استبعاده من قائمة العالمي قبل بداية الموسم الحالي.

الصورة المتسببة في هذه الأزمة، هي للاعب بيتروس وهو يقوم بتوجيه إشارة إلى مدافع الهلال علي البليهي بالصمت وعدم الحديث، وهو الأمر الذي لاقى الكثير من الانتقادات.