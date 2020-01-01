ما هو عدد سيارات كريستيانو رونالدو؟ وما هي أنواعها والمفضلة له؟
أحمد رضوان | تويتر
كريستيانو رونالدو هو واحد من أكثر الأسماء التسويقية في عالم الرياضة، وهذا ما جعله سفيراً للعديد من أكبر العلامات التجارية حول العالم.
الأمر لم يقتصر على الشركات الرياضية وحسب، بل امتد لصانعي السيارات الأفخم والأفضل في جميع أنحاء المعمورة، والذين يقدمون العديد من السيارات للنجم البرتغالي كهدية مقابل التسويق لهم، بجانب كل ذلك فإن الدون مولع بعالم السيارات، ويمتلك العديد من أفضل السيارات الرياضية والكلاسيكية.
وفي هذا التقرير يستعرض لكم جول أنواع هذه المركبات، وأيهم يفضل رونالدو؟
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ما هي سيارات كريستيانو رونالدو؟
قبل أن ينتقل كريستيانو رونالدو من سبورتينج لشبونة إلى مانشستر يونايتد في عام 2003، كان مولعاً باللعب الغالية خصوصاً السيارات الرياضية، ومع وصوله لأولد ترافورد وجد زملاءه يقودون العديد من أفضل السيارات في العالم، ولم يأخذ وقتاً طويلاً حتى يدخل في منافسة معهم ليست في الملعب بل في أنواع السيارات التي يذهبوا بها لمركز التدريب في كارينجتون.
واحدة من أول السيارات التي اشتراها الدون عند انضمامه لكتيبة للشياطين الحمر هي بي إم دبليو إم 6 "BMW M6"، وهذه المركبة كان سعرها في عام 2006 عندما اشتراها 86 ألف جنيه إسترليني، وذلك إذا كانت السيارة كما أنتجها المصنع أي بلا مزايا إضافية كتلك التي من المحتمل أن تكن الشركة قد وضعتها في المركبة الخاصة برونالدو.
لم تكن البي إم دبليو الخاصة بالدون هي الأخيرة، بل جلب بعدها العديد من سيارات الأودي والبينتلي والبورش في الأعوام التالية التي قضاها في مانشستر يونايتد.
عندما وصل صاروخ ماديرا إلى ريال مدريد أضاف علامات تجارية أخرى لمجموعته، مثل الفيراري 599 جي تي أو "Ferrari 599 GTO" ولامبورجيني آفينتيدور إل بي 700-4 "Lamborghini Aventador LP 700-4"، وفي عام 2017 قدرت مجلة الفاينانشيال إكسبريس قيمة مجموعة سيارات رونالدو ب6 مليون جنيه إسترليني.
قائمة ببعض سيارات رونالدو:
|نوع السيارة
|سنة الشراء
|أستون مارتن دي بي 9 - 'Aston Martin DB9'
|2009
|أودي كيو7 - 'Audi Q7'
|2008
|أودي آر8 - 'Audi R8'
|2009
|أودي آر إس 6 - 'Audi RS6'
|2009
|أودي آر إس 7 - 'Audi RS7'
|2017
|بينتلي كونتنينتال جي تي سي - 'Bentley Continental GTC'
|2007
|بينتلي جي تي سبيد - 'Bentley GT Speed'
|2009
|بي إم دبليو إم 6 - 'BMW M6'
|2006
|بوجاتي تشيرون - 'Bugatti Chiron'
|2017
|بوجاتي فيرون - 'Bugatti Veyron'
|2017
|فيراري 599 جي تي بي فيورانو - 'Ferrari 599 GTB Fiorano'
|2009
|فيراري 599 جي تي أو - 'Ferrari 599 GTO'
|2011
|فيراري إف12 تي دي إف - 'Ferrari F12 TDF'
|2017
|فيراري إف 430 - 'Ferrari F430'
|2008
|لامبورجيني آفينتيدور إل بي 700-4 - 'Lamborghini Aventador LP 700-4'
|2012
|مازيراتي جرانكابريو - 'Maserati GranCabrio'
|2011
|مرسيدس-بنز سي220 سي دي آي - 'Mercedes-Benz C220 CDI'
|2013
|مرسيدس-بنز جي إل إي 63 - 'Mercedes-Benz GLE 63'
|2016
|بورشه 911 كاريرا 2 إس كابريوليه - 'Porsche 911 Carrera 2S Cabriolet'
|2009
|بورشه كايين - 'Porsche Cayenne'
|2007
|بورشه كايين تيربو - 'Porsche Cayenne Turbo'
|2010
|رولز-رويس فانتوم - 'Rolls-Royce Phantom'
|2014
ما هي الحوادث التي تعرض لها رونالدو؟
After his 2009 Manchester tunnel crash, Ronaldo's £200k #Ferrari 599 2012 eBay listing was just 30000 euros #tragic pic.twitter.com/Z3qvUKYww3— The Supercar Academy (@SupercarAcademy) October 10, 2013
في عام 2009، كان رونالدو يقود سيارته الفيراري 599 جي تي بي فيورانو بسرعةٍ عالية جداً أدت إلى وقوع حادث تصادم له قبل مباراة هامة لمانشستر يونايتد ضد تشيلسي، ولحسن حظ الدون أنه لم يصب بأذى، لكن سيارته ذات ال205 كيلومتر في الساعة كسرعة قصوى تحطمت تماماً.
وبعد ذلك بعام كشف فابيو دا سيلفا زميل البرتغالي في الأولد ترافورد أن عجلة القيادة للسيارة ذات ال200 ألف جنيه إسترليني هي التي تسببت في الحادث، الذي كان بعد يومين فقط من ترخيص السيارة التي اصطدمت بجدار نفق قرب مطار مانشستر، ثم بيعت بعد ذلك عن طريق الإنترنت في مقابل 30 ألف يورو فقط.
وصرح فابيو وقتها لأخبار مانشستر المسائية قائلاً "ذهب كريستيانو وأخذ السيارة من المرآب، وكان قد استراها منذ أيامٍ قليلة، ولم يكن قد قادها ولو مرةً واحدةً من قبل"، وأضاف "وعندما وقع الحادث، كل شئ كان على ما يرام، لكننا شعرنا بالذعر".
ما هي سيارة رونالدو المفضلة؟
لم يسبق لرونالدو أن صرح بتفضيله لسيارة بعينها، لكن يمكننا معرفة سيارته المفضلة من خلال منشوراته على الإنستجرام سواء كانت صور أو مقاطع فيديو، وهذه المنشورات كثيراً ما تتواجد فيه السيارة التي صنعت له خصيصاً وهي سي آر7 بوجاتي تشيرون.
هذه المركبة ذات ال261 ميل في الساعة أقرب من فئة الهايبر كار من السوبر كار، وسعرها هو 3.6 مليون جنيه إسترليني، وهذه السيارة غالية جداً بسبب عدم وجود إلا 500 فئة منها، وبالنسبة للدون فهو محظوظ بسبب وضع إسمه على فئته الخاصة، ليصبح إسمها التجاري هو سي آر 7 - "CR7".
إذا امتلكت المال الكافي لشراء البوجاتي فمن الصعب أن تمتلك فئة خاصة بك أنت فقط من تشيرون، فالشركة تتواصل مع عملائها المحتملين قبل أن يقرروا الشراء، وبهذا الخصوص صرح ستيفان برونجز عضو مجلس إدارة بوجاتي لمجلة توب جير قائلاً "نحن نعلم أن زبائننا غالباً ما يكونوا من هواة جمع السيارات".
وأضاف "قد يمتلك الواحد منهم أكثر من 40 سيارة في مجموعته، بالإضافة إلى طائرتين على الأقل، كذلك العديد من اليخوت والمجموعات الفنية، والكثير من العقارات حول العالم، لذلك من السهل أن تعرف من هم عملاءنا المحتملين".
يودع المشتري 200 ألف جنيه إسترليني بمجرد الاتفاق مع شركة بوجاتي لشراء سيارته، ثم تبدأ عملية صناعة التشيرون للوصول إلى المواصفات التي يرغب العميل أن تكون عليها السيارة، وهذه الطريقة التي استطاع رونالدو اقتناء السيارة بها، ويذكر أن حد مشترين التشيرون كان صينياً وطلب تنجيد سيارته بجلد التمساح، وبالفعل حصل على ما يريد.
إذا واجه الدون أي مشكلة في سيارته فما عليه إلا الاتصال بشركة بوجاتي، وفي الحال سيطير الميكانيكي إلى بيته ويصلح التشيرون الخاصة به، كما ستقوم الشركة بتوفير البديل المناسب للسيارة حتى ينتهي الوقت المخصص لإصلاحها.