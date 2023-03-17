عداوة علنية وتنسيق تحت الطاولة .. برشلونة وريال مدريد يرفضان خطة رابطة الدوري الإسباني!

جولة إسبانية في أمريكا بدون ريال مدريد وبرشلونة!

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن خططها لأول جولة صيفية في الدوري الإسباني للولايات المتحدة والمكسيك تبدأ في وقتٍ لاحق من هذا العام.

الجولة التي تنظمها شركة "Relevent" للوسائط المتعددة والرياضية والترفيهية، ستشمل مجموعة من المباريات الودية بين بعض أندية الدوري الإسباني، مع عدم تأكيد المشاركين.

كشفت رابطة الدوري الإسباني عن مشاركة أربعة أندية "أسطورية"، لكن لن يشارك ريال مدريد وبرشلونة.

وقال بيان صادر عن رابطة الدوري الإسباني: "الجولة الصيفية هي جزء من الدوري الإسباني واستراتيجية أنديتها لتنمية بصمة الدوري الإسباني للمحترفين في الولايات المتحدة والمكسيك".

ستكون الجولة محطتها الأولى في عام 2023 في الولايات المتحدة والمكسيك، وستواصل استراتيجية تطوير وتنمية الدوري ونواديها ومسابقاتها في أسواق أمريكا الشمالية.

وأضاف البيان: "تمثل الولايات المتحدة والمكسيك فرصة مهمة للدوري الإسباني وأنديته في تطوير العلامة التجارية والأعمال، لا سيما في الفترة التي تسبق كأس العالم لكرة القدم عام 2026".

ابتداءً من شهر أغسطس، الهدف من الجولة هو تطوير مسابقة الليجا والوصول إلى المشجعين في مناطق مختلفة.

بدأت شركة "Relevent" التحالف مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" في مواجهة فكرة الدوري الأوروبي الممتاز "السوبر ليج"، والآن تعمل لأول مرة مع الليجا في أمريكا.

كانت الشركة هي المنظم عندما التقى ريال مدريد مع نادي برشلونة في مباراة كأس الأبطال الدولية في ميامي في يوليو 2017، لكن تداعيات "السوبر ليج" تعني أنهم لم يشاركوا في لقاء لاس فيجاس الودي بين الفريقين في الصيف الماضي.

يذكر أن مانشستر يونايتد أعلن هذا الأسبوع أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة في جولة ما قبل الموسم في وقتٍ لاحق من هذا العام.