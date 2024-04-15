"عدالة السماء تهبط على استاد هزاع".. مباراة العين والهلال مهددة بالتأجيل!

ماذا يحدث قبل مواجهة العين والهلال؟

"هل تتأجل؟".. أصبح هذا السؤال المتداول على ألسنة الجماهير المترقبة لقمة العين الإماراتي والهلال السعودي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال يحل ضيفًا على العين، في مباراة الذهاب، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، مساء الغد، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب المملكة ارينا في 23 أبريل، ليتأهل الفائز إلى نهائي دوري أبطال آسيا، في انتظار المتأهل من مواجهة أولسان الكوري ضد يوكوهاما اف مارينوس الياباني.

وذكر الخبير المناخي زياد الجهني، عضو مؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية، في رسالة عبر منصة (إكس)، أن صور الأقمار الصناعية تظهر بداية توسع التكونات الممطرة على شمال المملكة، وكذلك أجزاء من الشرقية، وأيضًا، تكون خلايا رعدية قوية واسعة النطاق على عمان والربع الخالي، ومع ساعات المساء ستشتد الحالة الممطرة وتشمل معظم دول الخليج، وتوقعات قوية بشكل خاص على الإمارات.

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وأثارت رسالة الجهني، حالة من التساؤلات بين الجماهير، حول مصير مباراة العين والهلال، بين الإقامة في موعدها غدًا، أو التأجيل لموعد لاحق.

يأتي ذلك في إطار معاناة فريق الهلال من ضغط جدول المباريات خلال شهر أبريل الجاري، خاصة بعد قرار رابطة دوري المحترفين السعودي، برفض طلب النادي، بتأجيل مباراة الأهلي في دوري روشن، المقررة في 19 أبريل؛ بداعي أن التأجيل سيؤثر على الفريق حال تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت بعثة الهلال قد سافرت إلى الإمارات، بالأمس، من أجل الاستعداد للقاء العين، فيما تعود البعثة لملاقاة الأهلي في جدة، قبل مباراة الإياب أمام العين، التي تقام في الرياض.