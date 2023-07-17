"عجوز ولم يعد مثل السابق" .. منافس النصر يسخر من كريستيانو رونالدو

صدق أو لا تصدق.. جاء الوقت الذي يتم فيه التقليل من كريستيانو رونالدو!

قلل أمير الحيزم، الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي، من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قبل مواجهة النصر السعودي، في كأس الملك سلمان.

الاتحاد المنستيري يتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، إلى جانب النصر والشباب من السعودية، والزمالك المصري.

وقال الحيزم في تصريحات مع برنامج "جمهور التالتة"، عن مواجهة الأسطورة البرتغالية: "رونالدو لم يعد كما كان في السابق.. ليس هو كريستيانو قبل 3 أو 4 سنوات".

وأشار الأمين العام، إلى تقدم كريستيانو رونالدو في العمر؛ ما يسمح للنجوم "الشباب" في الفريق التونسي؛ للسيطرة عليه داخل المستطيل الأخضر، وتقديم مستوى رائع في المباراة.

وأضاف أمير الحيزم: "ليس لدينا ما نخسره؛ سنحاول اللعب بدون ضغوطات أمام النصر ونجومه، وتكرار سيناريو الفوز التاريخي، الذي حققه المنتخب التونسي على نظيره الفرنسي، في كأس العالم (قطر 2022)".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سيواجه الاتحاد المنستيري، يوم 31 يوليو الجاري في المملكة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية.