عجوز ووحيد .. صديق بيكنباور يكشف عن "خيانة" تسببت في وفاته!

أيام صعبة عاشها الأسطورة الألمانية

استنكر هيلموت ماركورت عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ السابق، الطريقة التي توفى بها الأسطورة الألمانية فرانتس بيكنباور هذا الشهر.

تلقى عالم كرة القدم صدمة هائلة في 8 يناير الجاري، بعدما تم الإعلان عن وفاة بيكنباور عن عمر يناهز 78 سنة بعد صراع مع المرض، والآن يخرج صديقه هيلموت للحديث عن الأمر.

وقال الصحفي والسياسي البالغ من العمر 87 سنة في تصريحات لـ" "Focus":"وفاة ابنه كانت قاتلة له، والصحف التي روجت له في البداية ثم أغرقته ساهمت في تدميره، لقد خانته وسائل الإعلام وفي النهاية شهر بالوحدة ولم يعد يريد يعرف أي شيء عن أي شخص".

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وأضاف:"لو آمن المرء بالعلاقة بين المعاناة الجسدية والألم النفسي، فيمكن الافتراض أن ما حدث لابنه والاضطهاد العام الذي تعرض له جعله مريضًا، ولم يعد يرغب في الظهور بهذا الشكل المزري في الأماكن العامة".

وأشار هيلموت خلال حديثه إلى أن بيكنباور عانى من الوحدة الشديدة والتدهور الجسدي العميق، وانتهى به الأمر كرجل عجوز وحيد مما ساهم في وفاته.

يذكر أن بيكنباور يعتبر من أهم وأبرز أساطير ألمانيا، حيث سبق له الفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده بالإضافة لثلاثة كؤوس أوروبية متتالية مع بايرن ميونخ.