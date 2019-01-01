عجمان يدعو الجالية السودانية لحضور مباراته ضد الفجيرة

النادي يُبادر ضمن مبادرة 2019 عام التسامح

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سار عجمان على خُطى الوصل ودعا الجالية السودانية لمتابعة مباراته أمام دبا الفجيرة في الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وكان نادي الوصل قد دعا الجاليات الأجنبية لحضور مباراته القادمة أمام الوحدة، ذلك تماشيًا مع مبادرة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إعلان عام 2019 بأنه عام التسامح في الإمارات.

من هو الفريق صاحب أقوى "دكة بدلاء" في أوروبا؟

وجاءت دعوة عجمان عبر تغريدة ظهرت على حسابه الرسمي في تويتر، جاء فيها "نحن نحب الجميع، ونسعد بوجودهم بيننا، ندعو إخوتنا في الجالية السودانية بإمارة عجمان لحضور مباراتنا مع الفجيرة".

ويُنظم النادي مسابقة لجماهيره من الجالية السودانية، إذ ستفوز أول عائلة تحضر لملعب المباراة بجولة في استاد راشد بن سعيد، بجانب الاجتماع بلاعبي الفريق البرتقالي أثناء عمليات الإحماء، وكذلك فرصة مشاهدة اللقاء من منصة كبار الشخصيات.